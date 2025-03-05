Патрушев указал на успешную подготовку МГИМО представителей Минсельхоза

Фото: Telegram/Официальный новостной канал МИД России/MID_Russia

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Вице-премьер РФ принял участие в заседании Наблюдательного и Попечительского советов института.

Выпускники МГИМО успешно работают в качестве представителей Министерства сельского хозяйства за границей. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе ежегодного совместного заседания Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО МИД РФ, которое проходило под председательством Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Как отметил Патрушев, соглашение между МГИМО и Министерством сельского хозяйства о создании базовой кафедры действует с 2018 года. Ее основная задача — это подготовка высококвалифицированных специалистов с пониманием международной специфики торговли и продвижения сельскохозяйственной продукции.

«За шесть лет выпускниками стали более 130 человек. Это профессионалы, которые успешно трудятся в качестве представителей Минсельхоза за рубежом, а также в ведущих компаниях отрасли», — сказал вице-премьер РФ.

Патрушев полагает, что с каждым годом конкуренция на эти направления будет только возрастать, так как аграрные рынки представляют в данный момент серьезный интерес.

Кроме того, в ходе заседания члены советов заслушали доклад ректора МГИМО Анатолия Торкунова, который был посвящен деятельности университета в прошлом году, а также основным аспектам программы развития МГИМО «Приоритет. Технологическое лидерство» на период с 2025–2036 гг.».

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