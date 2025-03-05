«Купол Донбасса» отразил атаку украинского БПЛА на Макеевку в ДНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Удалось полностью избежать разрушений.

Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» успешно отразила атаку украинских дронов на мирных граждан города Макеевка, находящегося на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в штабе обороны по региону.

На опубликованных кадрах видно практически нетронутый ударный беспилотник ВСУ модели Switchblade-600. Как сообщается оперативными службами с места происшествия, украинский дрон под воздействием средств радиоэлектронной борьбы упал на территории нежилого частного строения, находящегося в одном из кварталов Советского района города.

Прибывшие на место взрывотехники благополучно обезвредили дрон и изъяли из него боевую часть, которая в скором времени будет контролируемо уничтожена на полигоне под наблюдением специалистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России.