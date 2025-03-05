Юноша из Подмосковья годами жил с молочным зубом в носу

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

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Необычная находка удивила даже опытных врачей.

Молодой человек из Подмосковья обратился к врачам с жалобами на хронический насморк, который не удавалось вылечить. После обследования медики обнаружили в его носовой полости костное образование. Во время операции ЛОР-врачи извлекли инородное тело, которое оказалось… молочным зубом.

По словам специалистов, зуб находился в носу пациента долгие годы и успел покрыться грибковым содержимым. После удаления инородного тела юноше провели обработку носовой полости, а затем оставили под наблюдением врачей на несколько дней. Сейчас пациент уже выписан и чувствует себя хорошо.

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