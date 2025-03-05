17 лет борьбы: сибирская девушка с редким синдромом готовится к свадьбе

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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24-летняя девушка из Бурятии выходит замуж после долгого лечения синдрома Холт-Орама. С детства у нее были деформированы ноги и руки.

В Бурятии 24-летняя девушка, страдающая от синдрома Холт-Орама, выходит замуж. Как сообщил aif.ru, она прошла курс лечения длиною в 17 лет в курганской клинике имени Илизарова. У Анастасии (имя изменено — Прим. ред.) руки были разной длины, а ноги сильно искривлены. Врачи опасались, что она не сможет ходить.

«Я за свой полувековой опыт работы в медицине имею дело с этой патологией впервые. В мире рождается один ребенок с (синдромом. — Прим. ред.) Холт-Орама на 100 тысяч детей», —рассказала заведующая отделением № 17 клиники нейроортопедии и системных заболеваний центра имени Илизарова Анна Аранович.

Сначала девочке сделали операцию в Иркутске и восстановили объем движения в руках. Затем лечение продолжилось в Кургане, где врачи применяли метод Илизарова для исправления деформаций.

Теперь Анастасия стала обладательницей красивых ног, о которых мечтала с детства. Она закончила университет, стала IT-специалистом и нашла работу по специальности. А сейчас еще и готовится к новому этапу в жизни — свадьбе. Врачи, помогавшие девушке, поделились, что их тоже пригласили на торжество.

История Анастасии вдохновила пользователей социальных сетей.

«У врачей золотые сердца и руки», — пишут в комментариях.

Теперь девушку ждут только радостные события и счастливое будущее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Госдуме предложили разрешить тратить деньги из маткапитала на лечение детей.