Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент России призвал использовать для этого все доступные инструменты контроля.

Президент РФ Владимир Путин потребовал активнее пресекать каналы нелегальной миграции и использовать все доступные инструменты контроля. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

«Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны», — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства поручил ведомству изучить возможность замены бумажных миграционных карт на электронную авторизацию иностранных граждан.

Путин добавил, что в этом году нужно будет принять обновленную концепцию миграционной политики страны, и сделать это необходимо как можно быстрее.

Помимо этого, российский президент затронул тему иностранных граждан, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят работать в нашей стране и имеют соответствующую квалификацию. Стоит развивать имеющиеся механизмы поддержки таких граждан, а также способствовать возвращению на Родину наших соотечественников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ущерб от киберпреступлений в 2024-м составил около 200 миллиардов рублей.