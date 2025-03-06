Не только добавка к кофе: зачем нужна корица
Нутрициолог Сергунина: корица нормализует давление
Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams - Funkystock
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Специю стоит употреблять регулярно.
Корица — это настоящий кладезь полезных веществ, который веками использовался не только в кулинарии, но и в медицине. В чем же заключаются основные ее преимущества для здоровья и как правильно добавлять эту специю в свой рацион? Об этом рассказала URA.RU нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина.
История корицы: от древности до современности
Корица известна человечеству более четырех тысяч лет. В Древнем Египте она использовалась не только в пище, но и в процессе мумификации и в религиозных обрядах. В Библии корица упоминается как ценный дар. В античные времена финикийцы торговали этой специей, скрывая ее происхождение от остального мира, а в Средневековье она стоила больше золота, став символом высокого статуса. Лишь в XVI веке португальцы открыли источник корицы на Шри-Ланке, что значительно снизило ее цену.
Корица: богатство витаминов и минералов
Корица — это не только ароматная добавка, но и источник множества полезных веществ. В ее составе — витамины группы B, витамин C, кальций, магний, калий и марганец. Однако главным активным компонентом является коричный альдегид, который придает специи характерный запах и оказывает на организм целый ряд благоприятных воздействий.
Кроме того, корица является мощным антиоксидантом, превосходя по активности даже чеснок и орегано. Она помогает организму бороться с окислительным стрессом и защищает клетки от повреждения свободными радикалами.
Преимущества для здоровья
1. Поддержка уровня сахара в крови
Один из самых известных эффектов корицы — это ее способность стабилизировать уровень сахара в крови. Специя помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину, что особенно важно для людей с диабетом второго типа. Регулярное потребление корицы замедляет расщепление углеводов и предотвращает резкие скачки глюкозы после еды.
2. Поддержка сердца и сосудов
Корица помогает снизить уровень «плохого» холестерина, улучшая обмен веществ. Благодаря высокому содержанию калия и магния, она нормализует давление и укрепляет сердечную мышцу.
«Благодаря фитостеролам в составе корица регулирует обмен холестерина в организме, снижает уровень „плохого“ холестерина, защищает от развития сердечно-сосудистых катастроф», — рассказала Сергунина.
3. Противовоспалительные свойства
Активные вещества корицы снижают воспаление, улучшая иммунитет и помогая организму бороться с хроническими заболеваниями. Эта специя особенно полезна при заболеваниях суставов и воспалениях.
4. Улучшение когнитивных функций
Корица стимулирует мозговую активность, улучшая память, внимание и концентрацию. Также регулярное ее употребление может снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
5. Противомикробное действие
Специя активно борется с бактериями и грибками, что делает ее отличным средством для профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунной системы.
6. Поддержка пищеварения
Корица способствует улучшению работы кишечника, регулирует обмен веществ и помогает выводить токсины. Она также обладает противодиарейным действием и улучшает функцию печени.
Корица для кожи
Корица также находит свое применение в косметологии. Маски и скрабы с корицей улучшают кровообращение и стимулируют регенерацию клеток. Кроме того, благодаря своим антимикробным свойствам, специя помогает бороться с акне и другими воспалительными процессами на коже.
Кто не должен употреблять корицу?
Несмотря на все ее полезные свойства, корица имеет и противопоказания. В некоторых случаях, например, при избыточном употреблении, она может быть вредна для печени и почек. Людям с аллергией, а также тем, кто принимает препараты для разжижения крови, следует быть осторожными с этой специей. Женщинам в положении и детям до четырех лет лучше избегать излишнего потребления корицы.
«Корицу также не стоит употреблять в больших количествах во время беременности — так как она может снижать тонус гладкой мускулатуры. Однако при повышенном тонусе матки в первом триместре корица может оказать благотворный терапевтический эффект», — предупредила нутрициолог.
Как правильно использовать корицу?
Чтобы получить максимальную пользу от корицы, достаточно добавлять ее в пищу небольшими порциями — не более половины чайной ложки в день. Она прекрасно сочетается с кашами, йогуртами, выпечкой, а также является отличной добавкой для чая или кофе.
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