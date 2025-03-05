Путин: паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объеме
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Президент особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах.
Паспортизация жителей Донбасса и Новороссии завершена практически в полном объеме, сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.
«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — заявил Путин.
Президент особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах.
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