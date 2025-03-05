В России выросла раскрываемость убийств, разбойных нападений и квартирных краж

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент РФ начал выступление на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

В Российской Федерации выросла раскрываемость разбойных нападений, квартирных краж и даже убийств. Об этом сообщил лидер государства Владимир Путин во время своего выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ.

«Так, улучшается раскрываемость таких видов преступлений как убийства, разбойные нападения и квартирные кражи. Снизилась и уличная преступность. В целом, отмечу, что у нас практически сокращается число так называемых рецидивов», —сообщил президент.

Путин также призвал наращивать работу силового ведомства в различных сферах, при этом отметив положительную динамику в обеспечении безопасности мирных жителей и защиты их здоровья. Президент подчеркнул, что МВД закрепляет позитивные тенденции в охране жизней и имущества граждан.

В Москве проходит ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. На нем участники планируют определить цели в работе органов внутренних дел на 2025 год, а также подвести итоги за 2024-й. На заседании выступает президент государства Владимир Путин, а после него планируется доклад главы ведомства Владимира Колокольцева.

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