Санкт-Петербург готовится к сезону электросамокатов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Двухколесный транспорт появился на улицах, но пока недоступен для аренды.
В Петербурге то плюс, то минус, временами идет дождь со снегом. Из-за этого на тротуарах и дорогах появляется ледяная корка.
Несмотря на это, в городе уже готовы дать старт новому сезону самокатов. Открыть его собираются до 10 марта.
Двухколесный транспорт уже появился на улицах. Но арендовать его еще нельзя. Придется подождать, пока погода наладится и высохнет асфальт. В прошлом году сезон открыли только 18 числа.
Синоптики же прогнозируют, что тепло и солнце в Петербурге появится уже к 8 марта.