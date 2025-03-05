Взрыв газа в Белореченске: обрушились этажи, десятки людей эвакуированы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер; 5-tv.ru

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Спасатели продолжают разбирать завалы. Пять человек получили травмы, им оказывается медицинская помощь.

Спасатели обследуют уцелевшие конструкции дома в Белореченске. Это Краснодарский край. Посреди ночи там взорвался баллон с газом. Обрушилась плита между этажами, повреждены восемь квартир, две разрушены полностью.

Подробностями с места происшествия поделился корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Дыра в несколько этажей, раскуроченные несущие стены и чей-то плюшевый медведь среди обломков кирпичей. Взрыв в этой пятиэтажке в краснодарском Белореченске прогремел, когда все еще спали.

Ударная волна разнесла перекрытие между этажами. Бетонная плита не выдержала и упала в одну из квартир, придавив мужчину.

«Двери вскрывают, чтобы вытащить пострадавших людей. Все в крови. Весь подъезд в крови», - сказал один из очевидцев.

Одна из девушек, по словам очевидцев, переживает за пожилую бабушку, попавшую в ловушку.

«Люди застряли. Дверь пытаются взломать», — слышится из разговоров эвакуированных жильцов.

Огромные бетонные блоки выбросило и на улицу. Весь двор усеян обломками стен и стекол. Но внизу в этот момент никого не было.

«Четвертого и пятого этажа нет! Вот *** (ужас. — Прим. ред.), вот, второй подъезд женской консультации. Плита лежит!» — рассказал один из владельцев пострадавших квартир.

Спасатели сейчас разбирают завалы. Задействовали кран.

В городе пришлось ввести режим ЧС. Но, несмотря на масштаб катастрофы, все жильцы живы.

Пять человек получили травмы, с ними уже работают медики. Более полусотни человек, в том числе двенадцать детей, эвакуированы.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, причина взрыва — детонация баллонного газа. По предварительным данным, все случилось в квартире механика из компании по утилизации твердых коммунальных отходов. Чем он там занимался, теперь выясняет прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.