Суд вынес приговор еще четырем боевикам ВСУ за вторжение в Курскую область
Фото, видео: 5-tv.ru
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Каждый проведет за решеткой 17 последующих лет.
Суд вынес приговор еще четырем украинским боевикам, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Российскую границу они перешли в августе прошлого года.
По данным следствия, в составе вооруженных формирований они действовали в селе Снагость Кореневского района — открывали огонь по нашим военным и мирным жителям, мешали эвакуации людей, занимали частные дома.
В итоге всех четверых суд признал виновными в терроризме. За решеткой каждый проведет 17 лет.