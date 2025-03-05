В Кремле положительно отнеслись к готовности Зеленского к переговорам

Фото, видео: Reuters/Carlos Jasso; 5-tv.ru

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Во время своего выступления перед конгрессом США Трамп сообщил, что получил послание от украинского лидера с аналогичным заявлением.

Россия положительно относится к готовности президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, о чем до этого заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он прокомментировал слова амерканского лидера о получении письма от Зеленского с аналогичным заявлением.

«Положительно», — заявил пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос прессы.

Он также отметил, что в данный момент пока что сохраняется в силе запрет на переговоры с РФ, введенный ранее Зеленским.

По мнение Пескова, Минск — это лучшее место для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта.

В ходе брифинга также была затронута тема сотрудничества с Белоруссией в сфере редкоземельных металлов. Как сказал Песков, конкретных планов пока что нет, но если будет потребность, то российский президент это обсудит.

Согласно другому заявлению Пескова, Москва положительно оценивает одобрение Генассамблеей ООН российской резолюции по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва готова к сотрудничеству с американскими компаниями. Однако на фоне санкций США вопрос остается открытым.