Всплеск сумасшествия: речь Трампа в конгрессе США вызвала хаос среди демократов

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Обращение американского лидера прокомментировал политолог Малек Дудаков.

Выступление президента США Дональда Трампа перед обеими палатами конгресса привело к всплеску сумасшествия среди демократов. Об этом пишет EADaily.

Обращение американского лидера прокомментировал политолог Малек Дудаков, отмечая хаос, который происходил во время мероприятия.

«Первое обращение Трампа к обеим палатам конгресса после переизбрания ожидаемо привело к всплеску сумасшествия среди демократов. Повторяются события первого срока Трампа, когда демократы даже демонстративно рвали страницы текста его выступления», — написал эксперт в Telegram-канале.

При этом, как отмечает Дудаков, нельзя сказать, что выступление президента США кого-то шокировало. Дональд Трамп произнес речь в рамках своей же программы, не отступая от нее. Политолог считает реакцию демократов «на редкость взбалмошной».

Дональд Трамп впервые за своей второй срок в качестве президента США обратился с речью к обеим палатам конгресса. В ходе выступления он рассказал о работе над миром на Украине, планах по Гренландии и Панамскому каналу. Кроме того, американский лидер пригрозил новыми пошлинами на импортные товары.

Во время его выступления демократы пытались перебивать президента, подняли плакаты и строили пикеты. Они также принесли с собой яйца, чтобы указать на кризис со взлетом цен на продукты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп подготовил историческое решение по редкоземельным металлам.