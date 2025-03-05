СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Дагестане

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В ночь на 5 марта группа вооруженных лиц пыталась напасть на один из пунктов правоохранительных органов.

В Дагестане возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских и незаконном обороте оружия после нейтрализации группы вооруженных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по республике.

В ночь на 5 марта группа злоумышленников была ликвидирована в ходе контртеррористической операции (КТО) в Кировском районе Махачкалы.

По данным ведомства, они планировали произвести нападение на один из пунктов правоохранительных органов. В ходе задержания подозреваемые начали обстреливать сотрудников ДПС из автоматического оружия, после чего были нейтрализованы.

«В ходе боестолкновения сотрудники правоохранительных органов, а также гражданские лица не пострадали. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», — уточнили в СК.

В настоящий момент продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину 2001 года рождения, подстрекавшего население к совершению терактов. Он признался, что, пребывая в Грузии, призывал людей в социальных сетях поджигать банкоматы и забрасывать воинские части взрывчатыми смесями (коктейлями Молотова).