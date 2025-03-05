Центробанк прокомментировал сокращение полной стоимости кредитов по ипотеке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Отмечается, что доля ПСК, которые банки выдают заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом, значительно снизилась.

Ожидается, что в ближайшее время разрыв цен на жилье на первичном и вторичном рынке будет постепенно сокращаться. Об этом рассказали в пресс-службе Центробанка (ЦБ) для 5-tv.ru.

Отмечается, что доля кредитов, которые банки выдают заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом, значительно снизилась. Произошло это после ужесточения с 1 марта 2024 года надбавок к коэффициентам риска.

«Это, а также более сбалансированные темпы роста ипотеки указывают на то, что скорость накопления банками рискованных кредитов снизилась. В этих условиях нет необходимости копить макропруденциальный буфер с прежней скоростью», — говорят в пресс-службе ЦБ.

Кроме того, есть большой перечень факторов, которые будут влиять на будущие решения Центробанка по регулированию ипотечных кредитов. Например, доля кредитов заемщикам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом, распространенность практик выдачи ипотеки с завышением стоимости жилья, качество обслуживания кредитов и так далее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк не даст «прикручивать схемы» к льготной ипотеке. До сих пор некоторые застройщики и банки предлагают покупателям внешне выгодные, но непрозрачные решения, которые приводят к росту цен на жилье и платежей.