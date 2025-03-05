Объем промышленного производства в Москве увеличился на 7,5%

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Такой рост стал возможным в том числе благодаря поддержке города, позволяющей предприятиям модернизировать свои производства.

В январе 2025 года объем промышленного производства в столице увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный вклад внесли предприятия обрабатывающих отраслей. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Начало года показало положительную динамику в промышленном секторе столицы. По поручению Сергея Собянина город активно поддерживает компании, что позволяет отрасли уверенно развиваться. Так, в январе 2025 года промпроизводство в Москве увеличилось на 7,5 процента, обрабатывающие предприятия нарастили выпуск продукции на 10,7 процента. В частности, компании стали производить больше продуктов питания, бумаги, химизделий, лекарств, электрооборудования и других востребованных товаров», — отметил Максим Ликсутов.

Правительство Москвы предоставляет столичным компаниям широкий пакет различных мер поддержки. Промышленникам доступно более 20 инструментов, направленных на создание благоприятных условий для развития предприятий. С их помощью компании могут модернизировать производственные мощности, внедрять инновационные технологии, а также получить доступ к финансированию на выгодных условиях, развивать экспортный потенциал, наращивать объемы выпускаемой продукции и отгрузки.

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