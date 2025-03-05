Путин назначил выпускника «школы губернаторов» Дронова врио губернатора Новгородской области

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на пост временно исполняющего обязанности губернатора региона. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Постановляю назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области», — говорится в указе.

В документе уточняется, что Дронов будет занимать данный пост до вступления в должность лица, которого изберут губернатором Новгородской области.

Ранее глава государства провел встречу с политиком в Кремле. В разговоре с Дроновым Путин акцентировал внимание на важности особо понимания работы на посту врио главы региона. Дронов, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за назначение.

До этого пост губернатора занимал Андрей Никитин, который в настоящий момент является заместителем министра транспорта региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и премьер-министр Мьянмы подвели итоги переговоров в Москве.