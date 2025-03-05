Фото, видео: Reuters/Win McNamee; 5-tv.ru

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Президент США в своем выступлении перед Конгрессом заявил, что Штаты активно работают над урегулированием украинского кризиса.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что неустанно работает над завершением украинского конфликта. Эта тема стала одной из завершающих в его речи перед американским Конгрессом.

Стоит отметить, что президент США уделил ей совсем немного времени. В частности, сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с готовностью сесть за стол мирных переговоров, а также в любое время подписать сделку по природным ресурсам. Отдельно Трамп остановился на позиции России по украинскому вопросу.

«Одновременно мы вели серьезные переговоры с Россией и получили сильный сигнал о том, что они готовы к миру. Разве это не прекрасно? Пришло время закончить этот бесконечный конфликт. Для этого нужно говорить с обеими сторонами», — заявил лидер США.

В целом, большую часть из полуторачасового выступления Дональд Трамп хвалил собственную политику и команду. В особенности новый департамент Илона Маска, который занимается аудитом расходования федеральных средств.

Тут Трамп раскрыл некоторые траты предыдущей администрации Белого дома. Среди совсем уж нелепых, как говорит сам президент США, расходов назвал и финансирование политических сил в Европе. Фактически подтвердив, что Штаты занимались этим долгое время.

«32 миллиона были потрачены на операции по пропаганде левых взглядов в Молдавии. Да, это все правда. Еще мы потратили десять миллионов на мужские обрезания в Мозамбике. Восемь миллионов на поддержку ЛГБТ* в Африканском Лесото. Кто-то слышал об этом месте? Восемь миллионов на то, чтобы сделать мышь-трансгендера*. Это просто невероятно!» — сказал президент США.

Не обошлось и без скандалов. Демократы пытались всячески помешать Трампу. Еще до начала его речи перед зданием Капитолия собрали группу проукраинских протестующих с флагами.

Однако пройти дальше они не смогли. В самом зале некоторые представители Демократической партии США сидели с осуждающими новую администрацию табличками, а также с украинской символикой на одежде.

Группа женщин даже надела все розовое. Так они хотели выразить свое несогласие с политикой Трампа, в том числе по гендерным вопросам. За выкрики из зала в самом начале даже выгнали конгрессмена-демократа Эла Грина. Он еще в первый срок Трампа требовал его импичмента.

Трамп также подтвердил намерение ввести новые пошлины против импорта из других стран, в том числе Евросоюза. И вновь напомнил о своих внешнеполитических амбициях.

Так, прямо обратился к жителям Гренландии: сказал, что поддержит их выбор, если они решат присоединиться к США. Еще заявил, что поручил развернуть новую систему противоракетной обороны США. И даже под конец своей речи пообещал установить американский флаг на Марсе.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.