Отодвинули линию фронта: как бойцы России окружают группировку ВСУ в приграничье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев; 5-tv.ru

В котле в ближайшее время могут оказаться тысячи украинских боевиков.

В это время российские морпехи обходят боевиков ВСУ, засевших в Курском приграничье, с фланга. И таким образом замыкают кольцо на суджанском направлении.

В котле уже в ближайшее время могут оказаться тысячи неонацистов. За работой наших передовых подразделений наблюдал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Так морпехи 177-го полка перерезают очередной путь снабжения группировки ВСУ. Бои идут в районе приграничного села Гуево, где противник копит силы и боеприпасы, для переброски их в Суджанский район.

«Враг скапливается в этом населенном пункте. Отрезаем все пути снабжения. Не даем врагу добраться до границы», — сообщил военнослужащий 177-го полка морской пехоты с позывным «Боец».

Огонь не прекращается ни днем ни ночью. Чаще всего противник начинает проявлять активность именно в ночное время. Вот и сейчас разведка морской пехоты обнаружила передвижения боевиков.

С рассветом уходим еще дальше в сторону границы. Детектор дронов здесь практически никогда не замолкает. Ближайший населенный пункт — Борки. Большинство зданий на главной улице разрушены до основания.

«Самый центр села Борки. Позади меня центральная улица. Здесь и проходили ожесточенные бои, противника выбивали из каждого дома», — показал военкор.

Знаменскую церковь боевики использовали, как основной опорный пункт. Здесь хранили оружие, боеприпасы. Храм боевики разграбили. На этих кадрах видно, что иконы пострадали от стрельбы.

«Вот яркий пример того, что у ВСУшников не осталось ничего святого… Крест расстрелян, били специально в лоб», — дополнил Тимашев.

От села Борки наши войска отодвинули фронт почти на десять километров, продвигаясь к границе Сумской области с одной стороны и замыкая кольцо на суджанском направлении. Еще немного, и в котле окажутся тысячи боевиков обреченной группировки ВСУ.