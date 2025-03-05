«Это просто инструмент»: раскрыта основная опасность секс-игрушек

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Психологи часто советуют женщинам это «искусственное» развлечение, однако мало кто упоминает о негативных последствиях.

Существует мнение, что регулярное использование вибратора уменьшает чувствительность вагины. В разговоре с Газета.ру психолог и сексолог Ольга Карпова рассказала, что на самом деле нервная система привыкает к определенному виду стимуляции.

По словам специалиста, есть определение «синдрома привыкания к вибратору», которое характеризуется адаптацией мозга к усиленной и постоянной стимуляции. В результате обычный секс без игрушки становится менее ярким. Однако ситуацию можно исправить.

Эксперт уточняет, что если применять слишком мощные вибраторы и исключить другие виды стимуляции, то тело «запомнит» данный способ как стандартный. Такой подход не грозит потерей чувствительности навсегда, а просто становиться «привычкой».

«Как если бы вы ели суп только ложкой, а потом дали вилку и растерялись», — пояснила сексолог.

Карповой уверяет, что чувствительность вернется, если дополнить заученную стимуляцию другими решениями.

«Вибратор — это просто инструмент, как ложка или зубная щетка. Он не делает вагину „нечувствительной“, но, если пользоваться только им, тело может забыть, что удовольствие бывает разным», — подытожила собеседница.

Ранее 5-tv.ru писал, какие пять факторов напрочь убивают женское либидо.