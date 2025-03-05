Трамп подготовил историческое решение по редкоземельным металлам

Фото: Reuters/Крейг Хадсон

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Новая мера была анонсирована им в выступлении перед конгрессом.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах по значительному увеличению производства редкоземельных металлов на территории страны. Такое «историческое» решение, по его словам, будет нацелено на улучшение национальной безопасности и меньшую зависимость от импорта, в особенности учитывая товары, поступающие из Китая. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы Белого дома.

«Позднее на этой неделе я также приму историческое решение о значительном расширении производства критически важных минералов и редкоземельных металлов здесь, в США», — пояснил американский лидер.

К тому же Трамп считает важным в дальнейшем ввести зеркальные меры в торговой политике Соединенных Штатов. Лидер страны добавил, что США будут совершать аналогичные шаги в ответ на ограничения, которые вводятся другими государствами на американские товары и компании.

«Что они обложат пошлинами в отношении нас, тем ответим и мы им. Что они обкладывают налогами у нас — мы обкладываем налогами у них», — сказал Трамп.

До этого, 28 февраля, Трамп и президент Украины Зеленский встретились в Белом доме, чтобы обсудить и заключить сделку по редкоземельным металлам. Однако между главами стран произошла эмоциональная перепалка, из-за которой лидер киевского режима был вынужден досрочно уехать. Позже украинская делегация ждала подписания сделки, однако Трамп заявлял, что она более не актуальна.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил о заключении сделки с Лондоном.