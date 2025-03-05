Пошаговая инструкция: раскрыт правильный порядок действий при приступе эпилепсии

Фото: 5-tv.ru

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От искусственного дыхания в данном случае пользы не будет.

При начавшемся приступе эпилепсии с судорогами и потерей сознания необходимо зафиксировать человека в устойчивом положении во избежание травм. Правильный порядок действий первой помощи для страдающего приступом в беседе с Lenta.ru назвал кандидат медицинских наук, невролог и эпилептолог Василий Ноговицын.

По словам специалиста, эпилептический приступ часто происходит неожиданно как на улице, так и в общественном транспорте. Если вы стали свидетелем такого случая, то человека нужно уложить на бок так, чтобы его язык ушел в сторону для отсутствия нарушений дыхания: попадание слюны, пищи или рвотных масс в не те пути.

Делать искусственное дыхание эксперт крайне не рекомендовал, поскольку от него в данном случае пользы не будет, а вот фиксация времени начала приступа и его продолжительности может оказаться крайне полезной.

Скорую помощь, по мнению невролога, вызывать следует, если приступ длится более пяти минут с диагностированным заболеванием, и, если судороги происходят у ранее здорового человека. После того, как приступ закончился, человек должен отдохнуть.

Самое важное во время эпилептического приступа не разжимать человеку зубы, не доставать язык и не давать воду, таблетки и что-либо еще через рот, поскольку это может забить пути дыхания.

«Нередко при чрезмерных усилиях помощников пациент теряет зубы. Их части легко вдохнуть, а это может привести к остановке дыхания», — пояснил эпилептолог Ноговицын.

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