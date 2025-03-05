Прохожие прятались, но цель была одна: момент стрельбы в девушку в Петербурге попал на видео
Момент стрельбы в девушку в Санкт-Петербурге попал на видео
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Нападавший скрылся с места. Позже его нашли мертвым.
Стрельбу на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге зафиксировала камера, находящаяся у остановки. На кадрах, попавших на видео, видно, как из проезжающего мимо автомобиля началась стрельба. После чего девушка, шедшая к дороге, упала. Лежавшую на трамвайных рейсах пострадавшую окружили другие пешеходы, которые пытались оказать помощь.
До этого сообщалось, что в Петербурге из машины стреляли в девушку, возвращавшуюся после концерта. В результате нападения у нее было зафиксировано шесть пулевых ранений, а также переломы голени и бедра.
Жертва была госпитализирована в реанимацию Мариинской больницы. Стрелявший 53-летний подозреваемый скрылся с места событий. По предварительной информации, он совершил покушение на убийство 38-летней жительницы города. Позже тело предположительно стрелявшего мужчины нашли с огнестрельным ранением головы на Васильевском острове в салоне автомобиля BMW X5.
По данным источника 5-tv.ru, подозреваемый отличался криминальным прошлым. При этом стало известно, что он расстался с пострадавшей около недели назад. Разрыв отношений произошел на почве агрессивного поведения мужчины.
В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За жизнь девушки борются врачи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Санкт-Петербурге девушку расстреляли из автомобиля. Об этом передавали в пресс-службе МВД города.