Знакомство с собой: Анастасии Уколовой потребовалась помощь психолога

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка считает, что консультации со специалистом помогут упростить жизнь.

Актриса театра и кино Анастасия Уколова на премьере сериала «Цыгане. Улица Шекспира» в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделилась, что добивается осознанности в жизни и прорабатывает психологические травмы со специалистом.

По мнению звезды, лучший способ понять себя — начать общаться с другими людьми, так как при диалоге раскрываются все стороны человека.

«Всегда познаешь себя через общение с кем-то. Либо что-то раздражает в своих близких, либо смотришь на тех, с кем общаешься, и выделяешь в них какие-то черты, которые соприкасаются с тобой. Познание себя всегда через коммуникацию с другими», — пояснила она.

Уколова также добавила, что в настоящий момент продолжает консультироваться с психологом, который открывает ей глаза на многие важные и полезные для самопонимания вещи.

«Сейчас работаем с психологом над тем, чтобы узнать, какая я, что мне нравится, как я изменилась. На самом деле это очень интересная работа», — поделилась артистка.

Стремление разобраться в собственной личности знаменитость связывает с желанием сделать проще принятие ответственных решений.

«Чем лучше ты знаком с собой, тем легче тебе идти по жизни, выбирать окружение, партнера, друзей», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru писал, почему актриса Анастасия Уколова скрывает мужа.