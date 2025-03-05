Гуляют сами по себе: в Госдуме предложили усыплять собак, напавших на человека

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Штрафы и уголовная ответственность вряд ли позволят избавиться от всеобщей проблемы.

В Хакасии стая собак едва не растерзала школьницу. На девочке буквально не осталось живого места. Ей потребовалась срочная операция.

Вытащить ребенка из пасти одичавших животных удалось случайной прохожей. Как выяснилось, собаки не бродячие. На их хозяйку сегодня возбудили уголовное дело. Но вряд ли штрафы и даже уголовная ответственность позволят избавиться от проблемы.

В Госдуме предложили поступать более кардинально — усыплять собак, которые напали на человека. Корреспондент «Известий» Денис Кулага расскажет все подробности.

Капли крови на заснеженной тропинке в небольшом парке «Юность» — по сути, единственное вещественное доказательство атаки стаи собак на восьмилетнюю девочку в Хакасии. Есть и главные подозреваемые — вот они, за забором, все такие же агрессивные.

Ребенка прооперировали, раны по всему телу. От неминуемой гибели девочку спасла проходящая мимо пенсионерка.

«Увидела, что они треплют ребенка. Ребенок на полу, они ее хватают, терзают, она летает, как тряпичная кукла. Вообще было впечатление, что ребенок вообще мертвый. Я закричала, побежала, кинула один камень. Я подлетела к ней. Села на коленочки, она вся в кровищи», — поделилась воспоминаниями Елена Заболотская.

Агрессивная стая — не бродячая. У этих собак есть хозяйка, которую уже дважды штрафовали за несоблюдение требований к содержанию животных. В этот раз следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность».

«Если такое происходит уже регулярно, собак нужно ликвидировать, там ведь не только мой ребенок ходит», — сказала мать пострадавшей девочки.

Чиновники едва ли будут признаны виновными. Ведь это не тот случай, когда по поселку разгуливают бродячие псы, которых никто не отлавливает. Если у животного есть хозяин и поступают жалобы, обращаться нужно к участковому.

«Мы пишем заявление в МВД, МВД направляет заявление в Минсельхоз, потому что в Московской области этим занимается Минсельхоз. А, например, в Оренбургской области или в Москве этим занимается ЖКХ. Разные ведомства занимаются и пытаются урегулировать владение животными», — объяснила зооюрист, директор фонда помощи животным «Возьми счастье в дом» Светлана Алексеева.

Получается, проблема общая, но до сих пор нет общего подхода к решению. Реальный срок грозит хозяевам только в случае причинения тяжкого вреда здоровью.

Как в Хакасии или, например, в Сочи. Владелец двух хаски, сорвавшихся с цепи и напавших на ребенка, тоже стал фигурантом уголовного дела. Он либо заплатит штраф, либо проведет в тюрьме не больше трех лет. Животных усыпили. И, судя по словам отца мальчика, за жизнь которого теперь борются столичные врачи, задержанный пытается уйти от ответственности.

«Он хотел скрыть. Говорил полиции, что он собак кормит каждый день. Но его мы не видели там уже несколько дней. Собаки были голодные, и из-за этого они и кинулись на ребенка», — заявил отец пострадавшего мальчика.

Мужчина уверен: если бы за собаками и их владельцем был надзор, трагедии бы не случилось. Вот и в Хакасии выясняют, можно ли было предотвратить нападение собак на школьницу. Ведь известно, что эти животные неоднократно бросались на людей.

Хозяйка тут же заявила, что виной всему прохудившийся забор. Местные правоохранители мгновенно отрапортовали: дыру в заборе заделали и соответствующее фото предоставили. Но родителям, чью дочку только-только перевели из реанимации, от этих новостей едва ли стало легче.