Зимнюю куртку не убираем: как переменчивая погода в межсезонье влияет на иммунитет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

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В этот период важно правильно подбирать одежду — она должна сохранять терморегуляцию.

В период межсезонья не так уж сложно подхватить простуду. Причина кроется в том, что резкие перепады температур могут нарушить терморегуляцию организма, а значит, ослабить иммунитет. Об этом сообщила URA.RU врач-терапевт Мария Мезенова.

По ее словам, смена погоды сама по себе не вызывает простуды или гриппа, но ослабленная терморегуляция действительно повышает восприимчивость к инфекциям.

«Сама по себе смена погоды не может спровоцировать возникновение, например, ОРВИ или гриппа. Однако между переменчивой погодой и восприимчивостью к подобным заболеваниям есть связь — иммунная система эффективнее защищает организм в условиях нормальной терморегуляции, то есть когда нет переохлаждения или перегревания тела», — объяснила эксперт.

Чтобы избежать простуды в межсезонье, важно правильно выбирать одежду. Мезенова рекомендует многослойность — так можно легко регулировать тепло в зависимости от температуры. В жару можно снять лишний слой, а в холод добавить. Особенно стоит обратить внимание на ткани: синтетика может спровоцировать перегрев, тогда как натуральные материалы, такие как хлопок или лен, способствуют лучшей циркуляции воздуха и впитывают влагу. В свою очередь, тонкая шерстяная одежда поможет защититься от холода, а головные уборы — от переохлаждения ушей и кожи головы.

Доктор также советует не спешить с окончательным прощанием с зимней одеждой. Лучше подождать, пока организм не адаптируется к переменам, и постепенно переходить на более легкие варианты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выбрать безопасное одеяло с подогревом.