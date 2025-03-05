«Действия, а не слова»: Маск призвал наблюдать за Зеленским после слов о мире

Илон Маск призвал наблюдать за Зеленским после его слов о мире

Фото: Reuters/Натан Ховард

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Украинский лидер выразил сожаление из-за случившегося в Белом доме.

Необходимо внимательно наблюдать за поведением украинского лидера Владимира Зеленского после его заявления о готовности к завершению конфликта. Важны действия, а не слова, заявил бизнесмен и руководитель департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск.

«Действия, а не слова — вот, что имеет значение. Посмотрим, какими будут действия», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

Владимир Зеленский незадолго до этого заявлял в той же социальной сети, что готов подписать сделку о полезных ископаемых в любой удобный момент для США, ведь он стремится к мирному решению конфликта. Более того, украинский лидер сообщил о своем намерении исправить последствия встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме и выразил сожаление по поводу случившегося.

Телеканал Sky News подчеркнул, что перед тем, как опубликовать этот пост, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Канцлер заявил во время звонка, что все стороны должны прилагать максимум усилий для того, чтобы украинский кризис был урегулирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине над Зеленским начинают сгущаться тучи.