Успешная работа операторов БПЛА на кураховском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Позиции ВСУ были разгромлены.

На кураховском направлении военнослужащие группировки войск «Южная» с помощью квадрокоптеров наносят удары по позициям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Поддерживая действия штурмовых групп, операторы беспилотных летательных аппаратов постоянно фиксируют и транслируют на пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, вооружения и боевой техники ВСУ.

После определения приоритетных целей с БПЛА осуществляются сбросы боеприпасов, которыми с высокой точностью поражаются минометные позиции, укрытия и живая сила противника. Неоднократно выводилась из строя боевая техника противника, значительная часть из которой — иностранного производства.

Также беспилотники помогают заводить и выводить штурмовые отряды, доставляют на позиции боекомплект, продукты питания и воду, оказывают помощь при эвакуации.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.