В результате атаки ВСУ в ДНР пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок

Пушилин: в результате атаки ВСУ пострадали три мирных жителя, среди них ребенок

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Серьезные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали три мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Вечером ВФУ атаковали дальнобойным высокоточным вооружением поселок Карло-Марксово в городском округе Енакиево. Ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 г. р. и женщина 1963 г. р.», — сказано в сообщении.

Пушилин также отметил, что в результате киевской агрессии были полностью уничтожены два домостроения. Еще два жилых здания, линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля получили повреждения.

В поселке Николаевка Тельмановского округа мужчина получил раны средней тяжести при детонации взрывоопасного предмета. Глава региона сообщил, что раненым была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки были повреждены два жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры: детский сад, газопровод и линии электропередач. В Никитовском районе — котельная.

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