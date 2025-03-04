«Росатом» не боится расстояний: Лихачев о строительстве АЭС в Мьянме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По его словам, эта страна — одна из самых удобных для реализации такого крупного проекта.

Строительство российской АЭС в Мьянме не столкнется с проблемами логистики. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Он отметил, что дальние расстояния не являются для госкомпании преградой.

«Нас никогда не пугали дальние расстояния — мы строим в Боливии, мы строим в Африке, мы строим на Дальнем Востоке, в Якутии и на Чукотке, поэтому в этом смысле логистика нас не пугает совершенно», — рассказал корреспонденту Лихачев.

Кроме того, глава «Росатома» подчеркнул, что Мьянма обладает идеальными условиями для строительства атомной станции, в том числе с точки зрения комфорта для рабочих и специалистов. По его словам, страна — одна из самых удобных для реализации такого крупного проекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин отметил хороший потенциал развития отношения РФ и Мьянмы.