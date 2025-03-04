В России ужесточат наказание за продажу энергетиков детям
Фото, видео: 5-tv.ru
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Законопроект предусматривает штрафы для компаний и должностных лиц.
В России вводят штрафы за продажу энергетиков детям.
Законопроект сегодня в первом чтении одобрила Госдума. Запрет на продажу вредных напитков уже действует, а скоро введут санкции за его нарушение.
Документ предполагает штрафы до полумиллиона рублей для юридических лиц, а для должностных — до 200 тысяч рублей.
Как отмечают специалисты, вред от энергетиков очевиден: повышение давления, проблемы с сердцем, из-за высокого содержания сахара развивается диабет и другие патологии.