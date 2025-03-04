Свет и плазма в помощь: новые способы лечения акне применили в России

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

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Раньше для борьбы с проблемами кожи использовались медикаменты, но отечественная медицина идет вперед.

Для лечения акне и постакне в России применили аппараты, генерирующие холодную плазму и воздействующие широкополосным импульсным светом. Об этом изданию Газета.ру рассказала заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского Университета Ольга Олисова.

По словам специалиста, традиционное лечение акне и постакне препаратами имеет побочные эффекты, не всегда дает желанный результат и может занять немало времени. Поэтому в клинике кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета попробовали избавиться от недостатков кожи при помощи современных технологий.

Аппарат «Плазморан» генерирует холодную плазму, которая комплексно воздействует на кожу. Из-за чего происходит насыщение кислородом, оказывается антибактериальный и противогрибковый эффект, улучшаются микроциркуляция и иммунные процессы, а также усиливается выработка клеток соединительной ткани, пояснила эксперт.

«Плазморан» применяется для лечения острых, инфицированных и хронических ран. Кроме того, его используют в хирургии.

Помочь избавиться от акне может и методика IPL (Intense Pulsed Light), которая воздействует на кожу широкополосным импульсным светом, добавила Олисова.

Врач подчеркнула, что антимикробный и антибактериальный эффекты быстро достигаются в комплексной терапии в лечении акне.

«А это имеет большое значение, так как при акне образуется патогенная флора, включающая бактерии Cutibacterium acnes, стафилококки и другие микроорганизмы», — пояснила Олисова.

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