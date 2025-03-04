На защите здоровья: как восполнить недостаток витаминов весной

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Точное количество полезных веществ в организме могут показать лишь анализы.

Сбалансировать объем полезных веществ в организме поможет корректировка питания. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-иммунолог и аллерголог Евгения Паршина.

По словам специалиста, правильно подобранный рацион поможет восстановить уровень полезных веществ в организме. Достаточное количество овощей, фруктов, рыбы, мяса и молочных продуктов восполнят недостаток кальция, калия, магния и различных витаминов.

Эксперт заверяет, что иммунная система человека сама по себе совершенна и способна противостоять патогенам. Но ее состояние под воздействием стресса, недосыпа или гиповитаминоза может ухудшаться. Для весны это особенно актуально, так как происходит снижение уровня многих полезных веществ и микроэлементов.

Сильнее всего на негативное воздействие реагируют дети, пожилые, беременные и те, у кого по каким-то причинам снижена функция иммунитета. Тогда дополнительная поддержка ему необходима, поясняет Паршина.

Медик уверяет, что обнаружить дефицит витаминов самостоятельно очень сложно. Самую точную информацию по данному вопросу могут дать лишь анализы.

Косвенно на нехватку тех или иных веществ указывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой и нервной систем. Но в таком случае необходимо обратиться к врачу.

Особое внимание в марте эксперт просила уделить продуктам с витаминами С и В. Они поддержат иммунную и нормализуют нервную системы.

А вот пропивать витаминные комплексы необходимо по назначению врача и по специально подобранной схеме, напомнила Паршина.

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