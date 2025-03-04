«Я была лидером Сокольнической ОПГ»: Погребняк о своем детстве на улице

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Однажды из-за своих приключений знаменитость попала в реанимацию.

Блогер Мария Погребняк в юности была лидером организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом она рассказала в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Сейчас знаменитость — мама четверых сыновей. Однако мало кто может представить, что в прошлом она не только умела драться, но и вместе с мальчишками ходила на «стрелки», поскольку «выросла на улице».

«На „стрелки“ ходила. Я лидером была Сокольнической ОПГ своей. Сокольники против Преображенки», — сказала она.

Иногда драться приходилось до крови. Как-то Погребняк даже попала в реанимацию. По словам блогера, одна уличная компания «брала на слабо» мальчишек.

Старые качели раскачивали солнышком, к которым нужно было близко подойти. Логично, что после такого удара мало не покажется. Парни струсили, но не Мария.

«Вижу цель, не вижу препятствий. Ну все, дальше реанимация», — ответила Погребняк.

Мария неоднократно признавалась, что в 12-13 лет была самой настоящей «пацанкой». Играла в футбол, из одежды предпочитала широкие штаны, а не юбки или платья. В шестом классе она даже подстриглась «под мальчика».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Мария Погребняк требует извинений от шоумена Прохора Шаляпина.