«Чудовище»: Анна Седокова получает угрозы от бывшего свекра

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Певица боится выйти на улицу.

Певица Анна Седокова призналась, что после трагической смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, стала бояться людей. Певица призналась, что пережила нервный срыв, после чего долго не выходила из дома. Признания знаменитости не остались без отклика. Отец Яниса, Райтис Тимма, резко отреагировал на слова невестки.

«Это пишет моя невестка! И это правильно — бояться надо, но поздно. Приглашаю невестку к себе. Я заблокирован уже три года, но, благодаря добрым людям, это сообщение может до нее дойдет», — написал он в личном блоге в соцсетях.

Кроме того, Райтис попросил подписчиков больше не называть Анну его невесткой. Он добавил, что она не заслуживает этого, и назвал певицу «чудовищем».

Родные Яниса, включая его отца, считают, что именно Анна стала причиной трагической гибели спортсмена. По словам Райтиса, отношения между его сыном и певицей всегда были сложными. Он утверждает, что Анна отличалась тяжелым характером, а Янис в отношениях с ней часто подчинялся.

«Допускаю, что в самом начале любила. Ссорились, конечно, мы видели перепалки в социальных сетях. Мне казалось, что это какой-то пиар, вместе с которым все больше подписчиков и денег. Оказалось, все по-настоящему. Был такой один ход конем, когда мама Яниса госила у него в Америке и Анна сказала ему: „Либо мама, либо я“. Они поссорились, и сыну пришлось снимать гостиницу. Уже тогда показалось: не совсем все хорошо», — откровенно рассказал Райтис, раскрывая подробности жизни своей семьи после трагедии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Седокова улетела из России в компании рэпера Natan.