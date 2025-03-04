Актер из сериала «Ищейка» Михаил Мокеев умер в возрасте 73 лет

Фото: Олег Дьяченко/ТАСС

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Об этом сообщает пресс-служба Театра имени М. С. Щепкина.

На 74-м году жизни умер режиссер театра и кино, актер, педагог школы-студии МХАТ Михаил Мокеев. Об этом сообщает пресс-служба Театра имени М. С. Щепкина в своем Telegram-канале.

О смерти Мокеева стало известно 3 марта, отмечается в публикации.

«Умер режиссер Михаил Мокеев. С этим именем связана особенная страница истории нашего театра. Страница триумфальная, громкая, ликующая. Страница уникального эксперимента и шквала зрительской любви», — указано в сообщении.

Михаил Мокеев родился 2 октября 1951 года в Петрозаводске. В 1973 году окончил физико-технический факультет, а потом работал физиком-ядерщиком в Институте физики высоких энергий в Московской области.

Именно там он стал раскрывать свой актерский потенциал, когда создал любительский театр «Зеленый гусь». В 1983 году он окончил школу-студию МХАТ. Работа артиста в белгородском театре имени М. С. Щепкина пришлась на конец 1990-х начало 2000-х годов.

Среди наиболее ярких постановок в карьере Мокеева можно выделить «Ромео и Джульетту» по Уильяму Шекспиру, а также «Грозу» по Александру Островскому.

Актер также известен по ролям в сериалах «Хозяйка моей судьбы» (2011-2012), «Мама по контракту» (2015), «Татьянин день» (2007-2008), «Ищейка-2» (2018).

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