Убийство в Петербурге: возлюбленные расфасовали тело знакомого по чемоданам

Фото, видео: 5-tv.ru

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Жертву расчленили и упаковали в сумки, которые подозреваемые пытались вывезти из города.

Шокирующее убийство в Петербурге. Правоохранители задержали пару возлюбленных, которые буквально упаковали своего знакомого в чемодан.

Сначала выпивали, затем возник скандал, а потом у кого-то в руках появился нож. При этом пара несколько дней жила вместе с трупом, решая, что с ним делать. Но это далеко не все шокирующие детали.

В истории присутствует много нетрадиционного. Там сразу не разберешься, кто из фигурантов мужчина, а кто женщина. Подробности дела изучала корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

«Я ее отодвинул, начал бить. Потому уже понял то, что она умерла», — рассказал подозреваемый Даниил Кузнецов.

Вот так, спокойно и хладнокровно первые признательные показания дает предполагаемый «муринский расчленитель». Даниила задержали в Петрозаводске, где он пытался скрыться вместе с Лолитой Степиной.

— По какой причине задержаны в курсе? Что можете пояснить?

— Да. То, что помогала своему мужу выносить чемоданы, — отвечает на вопрос следователя подозреваемая Лолита Степина.

В которых было тело 26-летнего Вячеслава Демчука. Найдены кадры, снятые за несколько часов до его убийства.

Кажется, что в полуночном такси две девушки. Но рыжеволосая Лолита — это Аркадий, по крайней мере, был им до 2023 года, пока официально не сменил пол*. А рядом жертва: Вячеслав, который позиционировал себя как девушку* и представлялся Ариной.

Именно поэтому при допросе предполагаемый убийца говорит «она».

«Сначала они выпили, потом она начала говорить, что у них с Лолитой конфликт какой-то произошел. После этого она в туалет отошла. Потом набросилась на нее, потом нож начала брать», — заявил Даниил Кузнецов.

Мимолетное знакомство, распитие спиртных напитков и общие интересы, возможно, на базе запрещенной в России идеологии ЛГБТ*. Именно на этой почве, по словам подруги, которой Вячеслав успел позвонить, начались ссора.

«Я была свидетелем конфликта, который у них завязывался на почве секса. Даниил домогался* до Славы, Слава отказывал. Я попросила, чтобы Слава ехал домой и отзвонился мне из дома», — рассказала подруга Вячеслава Кристина.

Но телефон тогда якобы выхватила Лолита, а Слава домой так и не вернулся. Парочка даже предлагала подруге вместе искать молодого человека. Хотя все это время расчлененное тело оставалось в квартире.

Вот спустя неделю чета выходит из лифта муринской многоэтажки с двумя тяжелыми чемоданами.

«Увидел этих людей, они выкатывали из подъезда чемоданы. Я в этот момент заходил. Здесь я почувствовал сильный запах. Я такого запаха не ощущал нигде за всю жизнь. И тут вижу — ГАЗель едет. ГАЗель подъезжает, останавливается. Они к ней подходят, поднимают тент сзади, и мужик укладывает чемоданы. Сначала большой, потом поменьше. У меня возникли сомнения насчет того, что это люди — отпускники. Я зашел, жене об этом сказал, что что-то здесь не то», — рассказал сосед подозреваемых Геннадий.

Страшный груз увезли на юг города и бросили на берегу реки, где его обнаружил случайный прохожий. А дальше уже стремительно действовала полиция.

Оперативники проследили маршрут предполагаемых преступников: на автобусе в Ленобласть, а потом на такси в Петрозаводск — родину Лолиты-Аркадия.

Известно, что Степина участвовал(-а) в провокационных шоу, называла себя экстрасенсом, подрабатывала моделью. А Даниил Кузнецов — спортсмен, приверженец правильного питания и здорового образа жизни.

О том, что у него есть пара, не знали даже родители.

Сейчас оба подозреваемых доставлены в Петербург, где дают признательные показания. Если их вина будет доказана, паре грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России