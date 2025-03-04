Поможем вернуться на международную арену: Сергаева дала эксклюзивное интервью

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Главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике пообещала — страна будет доказывать, что остается на том же высоком уровне.

Мировая художественная гимнастика сейчас развивается в сторону зрелищности и артистизма. Новые правила международной Федерации направлены на это.

Российская сборная учитывает требования и делает все, чтобы нашим спортсменкам было легче вернуться на мировую арену.

Об этом в программном интервью изданию «Спорт-Экспресс» заявила новый главный тренер сборной Татьяна Сергаева. По ее словам, Россия будет доказывать, что остается на том же высоком уровне. Ведь у нашей страны огромный потенциал — сильная не только взрослая команда, но и юниорская.

«В связи с этим мы будем формировать команду, корректировать упражнения. Не стану вдаваться в детали, но моя главная задача — создать мощный тренерский коллектив. И не только тренерский — команду людей, которые будут работать со спортсменами. Это и врачи, и научная бригада, и психологи. Наша цель — помочь девочкам выйти на международную арену с высоко поднятой головой», — отметила главный тренер российской национальной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Она была старшим тренером сборной России в групповых упражнениях. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Мария Толкачева.

Во время интервью Сергаеву попросили продолжить фразу «Художественная гимнастика — это…», и она ответила: «моя жизнь».