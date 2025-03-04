Задержана пара, подозреваемая в убийстве и расчленении человека в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Один из предполагаемых преступников — трансгендер*.

В Карелии задержали супругов, которые расчленили мужчину и спрятали его тело в чемоданах. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Останки человека были найдены 1 марта в Невском районе Санкт-Петербурга. В полицию поступил звонок от местного жителя, который обнаружил на берегу Невы два чемодана, от которых исходил зловонный запах.

Прибывшие на месте полицейские обнаружили расчлененное тело 26-летнего мужчины. В ходе расследования они установили, что трагедия произошла 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино. На месте были зафиксированы следы крови, которые злоумышленники пытались уничтожить.

В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что предполагаемые преступники — 26-летний трансгендер* из Карелии и его сожитель из Москвы.

По предварительным данным, после совершения преступления они спешно покинули квартиру в Санкт-Петербурге. Для конспирации подозреваемые сначала воспользовались маршрутным автобусом до города Лодейное поле в Ленинградской области, а позже добрались до Петрозаводска на такси, где их и задержали.

В ближайшее время подозреваемых доставят в Петербург для передачи в следственные органы и дальнейшего расследования уголовного дела по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины с синдромом Дауна.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России