Кототерапия: как питомцы влияют на здоровье и настроение человека

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Помогут ли домашние любимцы в лечении физических и психических заболеваний?

Общение с животными помогает в лечении людей, страдающих физическими или психическими заболеваниями. Подробнее об этом виде терапии рассказала зоопсихолог Дарья Вишнякова в беседе с 5-tv.ru.

«Чаще всего для лечения ряда заболеваний прибегают к помощи собак, лошадей и дельфинов. Этот метод называется пет-терапия. То есть это профилактика лечения заболеваний через прямой контакт и общение с животными. А кототерапия или филинотерапия — через контакт именно с кошкой», — рассказала эксперт.

Многие могли заметить снижение тревоги и стресса, когда они начинают гладить свою кошку. Доказано, что шерсть питомца является достаточно мощным генератором токов низкой частоты. Такие токи используются в классической медицине, чтобы улучшать снабжение тканей и ускорять процесс заживления.

Когда человек гладит домашнего любимца, у него нормализуется психоэмоциональное состояние, происходит выработка окситоцина — гормона любви, заботы и привязанности. Снижается тревожность, адреналин и кортизол отступают.

Специалист отметила, что особую роль кошки играют в жизни пожилых людей, не позволяя им чувствовать себя одиноко. Более того, кототерапия активно практикуется в реабилитационных центрах и домах престарелых.

«Кошки привносят в жизнь людей радость и тепло, способствуя улучшению настроения пожилых людей. Филинотерапия заняла достойное место в пет-терапии. Официальное подтверждение терапевтического эффекта от общения с кошками появилось только в середине прошлого века. Терапия в основном заключается в проведении времени пациента с кошкой, пребывании в компании этого животного», — рассказала Вишнякова.

Зоопсихолог также отметила согревающий эффект кошек, ведь температура этих животных выше, чем у человека.

Кроме того, лечебным эффектом обладают звуки, которые издает питомец. Эксперт рассказала, что за последние тысячелетия голос кошек значительно изменился и стал приятнее для человеческого уха. Кроме того, научно доказано, что частота мурчания кошки совпадает с частотой, используемой при физиотерапии.

«Самое важное — это получать удовольствие искреннюю радость от контакта друг с другом. Если ваша домашняя кошка не любит сидеть у вас на коленях, не любит и не терпит долгих поглаживаний, то не стоит ее к этому принуждать. Дайте ей возможность быть собой. А в домашней уютной атмосфере тепла и любви она сама к вам потянется», — заключила зоопсихолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зоопсихолог развенчала популярные мифы о кошках.