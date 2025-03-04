В суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»

Фото: © РИА Новости/Антон Буценко

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Это следует из судебных материалов.

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступил иск от областного министерства юстиции о ликвидации «Фонда Ройзмана*». Это следует из судебных материалов.

В иске говорится о приостановлении деятельности или общественного объединения. В документах отмечено, что в качестве административного ответчика по иску указан «Фонд Ройзмана», который в суде будет представлять его генеральный директор Светлана Косолапова.

До этого 28 марта 2023 года столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который обвиняется по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лева* из группы «Би-2» рассказал пранкерам о бедственном положении коллектива. Об этом он рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) в новом выпуске их шоу. Артист пожаловался, что ему пришлось даже продать квартиру ради содержания группы «Би-2».

* — признаны иноагентами в РФ.