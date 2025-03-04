ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com/Roland Balik

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Киев не получит 20 миллиардов евро из-за возражений Венгрии.

Европейский союз приостанавливает работу над новым пакетом военной помощи Киеву на 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект документа совета ЕС.

В публикации отмечается, что такое решение было принято лидерами стран ЕС из-за возражений со стороны Венгрии. Представителям государств Европейского союза был представлен документ, в котором больше не было «прямой ссылки» на организацию помощи киевскому режиму.

Из статьи следует, что данные изменения произошли после того, как Будапешт наложил вето на предыдущую версию документа в ходе последней встречи представителей стран.

В заключение авторы материала выразили сомнение, что поддержка ЕС сможет «заполнить вакуум», возникнувший после приостановки поставок вооружений Киеву со стороны Соединенных Штатов.

Прежде сообщалось, что военная помощь Украине со стороны США приостановлена после перепалки в Овальном кабинете. Источник издания Bloomberg уточнял, что «вся нынешняя военная помощь» Соединенных Штатов в течение неопределенного времени не будет поставляться на Украину. Запрет распространяется в том числе и на оружие, которое в настоящий момент находится в пути или ждет отправки в транзитных зонах в Польше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Великобритания и Франция планируют разработать собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине.