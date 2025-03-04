Точные удары: ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении
Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении
Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.r
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Обнаружить цели удалось с помощью воздушной разведки.
На южно-донецком направлении спецоперации наши военные поразили несколько бронемашин Вооруженных сил Украины.
Вскрыть позиции противника удалось во время дальней воздушной разведки с беспилотника.
В это время барражирующий боеприпас «Ланцет» был уже в небе и выжидал момент для атаки. Среди пораженных целей — украинские танки, боевые машины пехоты, а также самоходные орудия.