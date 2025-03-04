Удар по инфраструктуре: дроны поразили Одессу, Кировоградскую и Полтавскую области
В Одессе беспилотники ударили по военным и энергетическим объектам
Фото, видео: © РИА Новости/Елена Копылова; 5-tv.ru
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В результате слаженной работе ВС РФ по энергетическим объектам в ряде районов полностью пропало электричество.
Серия мощных взрывов прогремела этой ночью в Одессе.
Под удар беспилотных летательных аппаратов попали объекты военной и энергетической инфраструктуры.
На кадрах видно, как на месте попадания возникает сильный пожар. По данным местных средств массовой информации, в ряде районов города нет электричества.
Также приходят сообщения о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Кировоградской и Полтавской областях, а также Харькове.