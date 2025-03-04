Передача опыта: Сергаева предложила трехуровневую систему сборной по художественной гимнастике

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Тренер планирует проводить серию сборов по просмотру детей, чтобы они могли показать себя на официальных стартах.

Трехуровневую систему, которая будет состоять из старшей, юниорской и преюниорской команд, можно внедрить в сборную России по художественной гимнастике. Об этом рассказала главный тренер сборной Татьяна Сергаева в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

«Будет старшая команда, где работают известные именитые топ-гимнастки. Будет юниорская команда, которая будет все время меняться, потому что появляются новые спортсменки. И будет преюниорская команда, с которой надо, на мой взгляд, очень серьезно работать, потому что преюниоры — очень подвижная категория», — объяснила она.

По ее мнению, в такой системе обязательно будет «преемственность поколений», то есть передача опыта. Также Сергаева уверена, что стоит проводить серию сборов по просмотру детей, чтобы они могли показать себя на официальных стартах.

О назначении Сергаевой на пост главного тренера национальной сборной 22 февраля сообщил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров на церемонии награждения на чемпионате России.

Татьяна Сергаева — мастер спорта СССР по художественной гимнастике, заслуженный тренер России. Среди ее учениц — олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергаева назвала своей целью помочь гимнасткам вернуться на мировую арену.