Непростой синдром: на что может указывать постоянный кожный зуд

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Erwin Wodicka

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Такая реакция у тела может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

Кожный зуд, который распространяется на большие участки тела, — это симптом заболеваний внутренних органов. Об этом изданию aif.ru рассказала редактор отдела информационных систем и ресурсов управления развития цифровых технологий ГБУ «Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы» Анжелика Овчарова.

По словам специалиста, большинство людей, страдающих от зуда, не имеют каких-либо изменений на кожном покрове. Нет у них и дерматологических заболеваний. Чаще всего зуд — это симптом проблем с внутренними органами, эндокринной системой или желудочно-кишечным трактаом в целом.

Острый или хронический холестаз вызывает зуд из-за скопления желчных кислот в коже, объясняет эксперт. Хронические заболевания печени проявляют себя через дискомфорт кожи на ладонях, между пальцами и в местах, где есть трение кожи об одежду. Позже распространяется по всему телу. Алкогольный или лекарственный холестаз, а также лекарственный стеатогепатит тоже способны вызывать желание почесаться.

К списку заболеваний, провоцирующих зуд, относятся и некоторые виды онкологии. Кроме того, такая реакция тела может возникать при желчекаменной болезни, некоторых инфекциях, атрезии желчевыводящих путей. Они могут проявляться не только дискомфортом на коже, но и ее пожелтением, поделилась Овчарова.

Изменение цвета кожных покровов может также указывать на повышение уровня желудочных кислот, возникающий при опухоли Клатскина (холангиокарцинома).

Если зуд приносит постоянный дискомфорт, то стоит обратиться к врачу, порекомендовала специалист.

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