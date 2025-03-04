Над регионами России за ночь сбили 18 украинских беспилотников

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Больше всего дронов ликвидировали в Ростовской области.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что десять дронов ликвидировали над Ростовской областью, три над Воронежской, два над Самарской, а также по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Астраханской областей.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Кроме того, российские бойцы поразили цеха по производству дронов, а также места их хранения. Поражена военная техника противника в 139 районах.