«Имеет исторические основания»: в РПЦ поддержали идею ввести выходные на Пасху

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Недавно с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Предложение сделать понедельники после празднования Пасхи и Троицы выходными днями имеет историческое основание. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства (РПЦ) иерей Федор Лукьянов в беседе с агентством РИА Новости.

«Считаю, что предложение сделать праздничным день после Пасхи и день после Святой Троицы имеет под собой исторические основания», — сказал он.

Помимо этого, он назвал еще 12 церковных праздников, которые еще в Российский империи были нерабочими. К ним как раз относилась Пасха и Троица, а также вся Светлая седмица (первая неделя после Воскресения Христова).

По его словам, эти праздники органично вписывались в уклад русского народа. Люди нарядно одевались, ходили в храм, общались со всей семьей и совершали милосердные дела.

Недавно с такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»). Он заявил, что в ГД разработают законопроект, по которому понедельники после Пасхи и Троицы будут нерабочими. Гусев объяснил, что таким образом люди смогут больше времени провести в кругу семьи и сосредоточиться на вере. Он уверен, что это поможет укрепить традиции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие православные праздники будут в марте 2025 года.