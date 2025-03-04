С Якова на всякого: почему мы икаем и как быстро это остановить

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Есть множество способов, которые помогут избавиться от неприятного состояния.

Икота — непроизвольное сокращение диафрагмы. Для того, чтобы избавиться от нее, можно проглотить чайную ложку сахара или кусок льда, поесть сухого хлеба, пожевать лимонную дольку или попить ледяной воды маленькими глотками. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева в беседе с Газета.ру.

«Икота представляет собой непроизвольное, ритмичное сокращение диафрагмы — мышцы, которая разделяет грудную и брюшную полости и играет важную роль в процессе дыхания. Это сокращение приводит к резкому вдоху воздуха в легкие и сопровождается характерным звуком», — объяснила эксперт.

Она отметила, что чаще всего икота не является свидетельством серьезных заболеваний и исчезает сама по себе. Она может начаться, если слишком быстро употребить пищу или напитки, переесть жирной еды, выпить слишком много горячей или холодной жидкости. Кроме того, икоту способны вызвать психоэмоциональные факторы, такие как стресс или испуг.

В редких случаях икота все же указывает на наличие проблем со здоровьем. Например, на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) или грыжу пищеводного отверстия диафрагма.

«При ГЭРБ происходит заброс желудочного содержимого в пищевод, что раздражает слизистую и может воздействовать на диафрагму или блуждающий нерв, провоцируя икоту. В случае грыжи пищеводного отверстия диафрагмы часть желудка смещается в грудную полость, что создает давление на диафрагму и также может вызывать ее непроизвольные спазмы, приводящие к икоте. Оба состояния требуют внимания, так как длительная икота может быть симптомом их обострения», — подчеркнула врач.

Для раздражения диафрагмы существует еще одна серьезная причина — воспаление легких. Это состояние приводит к раздражению плевры и диафрагмы, нервные окончания активируются. Если при этом вы часто кашляете, то на диафрагму создается еще большее давление — отсюда и непроизвольные спазмы, вызывающие икоту.

«Икоту могут вызвать и опухоли, воздействуя на диафрагму или нервы (диафрагмальный или блуждающий) через прямое давление, раздражение или метастазы. Это приводит к непроизвольным спазмам диафрагмы», — объяснила Антюфеева.

У хронических алкоголиков случается токсическая икота. Она является следствием губительного действия алкоголя на организм.

Специалист рассказала, что универсального метода избавления от икоты не существует, однако Гарвардская медицинская школа предлагает несколько способов: съесть чайную ложку сахара или кусочек льда, медленно прожевать ломоть сухого хлеба или пить маленькими глотками ледяную воду.

С икотой можно справиться, если провести массаж твердого неба или потянуть за язык. Еще один способ — задержать дыхание на 10 секунд, а после дважды глубоко вдохнуть. В любом случае, если икота длится дольше двух дней, необходимо обратиться к врачу.

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