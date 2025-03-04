Не заметите разницы: чем заменить мясо, рыбу и молочные продукты в Великий пост

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Убирая из рациона продукты животного происхождения, мы лишаемся источников белка.

Мясо, рыбу и молочные продукты можно заменить бобами, тофу, соевым молоком и крупами. Об этом рассказала врач-эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с Life.ru.

Верующим людям предстоит продержаться семь недель без продуктов животного происхождения. Это будет непростое испытание, ведь именно в них содержится белок — одно из самых важных для организма веществ.

«Белок — это фундамент нашего организма. Без него невозможно представить ни красивое тело, ни крепкое здоровье. Это строительный материал для мышц, кожи, волос, гормонов и даже иммунной системы», — объяснила врач.

Для того, чтобы не испытать на себе дефицит белка, врач советует включать в рацион бобовые. В 100 граммах сухого продукта содержится около 20-25 граммов белка. В меню отлично впишется чечевица, нут, фасоль и горох. Людям, соблюдающим пост, следует также присмотреться к соевым продуктам — тофу и соевому молоку.

«К сожалению, многие люди не любят тофу за его вкус. Чтобы данный творог был более вкусным, его можно замариновать в соевом соусе, добавить чеснока и специй, а потом обжарить. Такой способ мариновать соевый творог понравится даже самым изысканным мясоедам», — поделилась Хайкина.

Она добавила, что основа рациона в Великий пост — крупы и псевдозерновые, например, киноа, гречка, булгур и кус-кус. Эти продукты идеально сочетаются с блюдами из бобовых.

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